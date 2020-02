Cosmin Olaroiu a dezvaluit ca o decizie de ultima ora a celor de la Real Madrid a blocat transferul lui Gareth Bale, 30 de ani, la echipa sa, Jiangsu Suning. „Bale a fost foarte aproape de noi. Agentul sau a fost aici, in China. Ne-am inteles, dar in ultima clipa totul s-a blocat dupa cateva rezultate proaste ale Realului in amicale. Initial au zis ca trebuie sa-i platim doar salariu, apoi s-au razgandit si ne-au cerut si bani pentru transfer. ...