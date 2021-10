Cosmin Marinescu: Prețurile energiei și provocările securității energetice Așa cum aratam în contextul declanșarii pandemiei de Covid-19, într-un text din aprilie 2020, economia post-corona se va confrunta cu noi mize strategice fața de un status-quo economic anterior pandemiei, scrie pe blogul personal consilierul prezidențial pe probleme economice, Cosmin Marinescu. În prezent, țarile europene întâmpina diferite provocari specifice revenirii economice post-pandemie. Cea mai problematica este creșterea puternica a prețurilor energiei în UE.



