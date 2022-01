Stiri pe aceeasi tema

- Cosmin Ghita, director general al Nuclearelectrica, a fost reales guvernator in board-ul guvernatorilor din cadrul World Association of Nuclear Operators (WANO-Asociatia Mondiala a Operatorilor Nucleari) pentru inca un mandat de doi ani, pana la data de 31 decembrie 2023.

- Președintele SUA, Joe Biden, are consultari joi seara cu omologul sau roman, Klaus Iohannis, și liderii celorlalte state aliate est-europene din formatul București 9. Tema discuțiilor este situația tensionata de la granița cu Ucraina, unde Rusia a mobilizat trupe, iar occidentalii se tem ca urmeaza…

- Cosmin Andreica, presedintele Europol, a anuntat ca incepand cu 1 Decembrie, in semn de protest, nu vor mai amenda niciun roman. Intrebat de ce a recurs la acest protest si ce vor face politistii de la 1 Decembrie, Cosmin Andreica, presedintele Europol a precizat:

- Dezvelirea bustului celui mai longeviv primar al Sucevei, Franz Cavaler des Loges, care a avut loc sambata in fața Primariei, a prilejuit și prima intalnire in public a liderilor coaliției de guvernare PNL-PSD la nivel județean. Au fost prezenți in front președintele organizației județene a PNL, Gheorghe…

- Radev a castigat impotriva lui Anastas Gherdjikov, care a intrunit doar 31,8% din voturi, a anuntat luni Comisia Electorala Centrala de la Sofia, dupa numararea a 99% din buletinele de vot.Actualul mandat de sef al statului se incheie in ianuarie anul viitor. Radev va ramane apoi presedinte inca cinci…

- Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 si presedintele PNL Bucuresti, a anuntat vineri ca nu sustine formarea unei coalitii de guvernare cu PSD si se asteapta ca o astfel de colaborare sa nu fie stabilita, de la nivel central, si pentru autoritatile locale, informeaza Agerpres . Intrebat, la B1 Tv, daca…