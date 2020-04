Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar paramedic poarta tricoul care le da curaj pacienților: "Azi nu moare nimeni!", scrie pe pieptul lui Cosmin. The post Un tanar paramedic SMURD poarta tricoul care le da curaj pacientilor: „Azi nu moare nimeni!” appeared first on Renasterea banateana .

- Azilul privat „Sfantul Ilie“ din Galati va deveni, probabil, unul dintre cele mai mari focare de COVID-19 din Romania. Pana acum, 18 batrani si 9 persoane din randul personalului au fost infectati, iar doi batrani, de 74 si 82 de ani, au murit dupa ce au fost confirmati cu COVID-19.

- Grupul de Comunicare Strategica anunta inca doua decese in randul pacientilor cu coronavirus. Bilantul in Romania ajunge la 52 de decese.Deces 51 Femeie, 65 de ani, jud. Sibiu. Internata pe data de 27.03.2020 SCJU Sibiu – ATI ; in aceeași zi s-au recoltat probe biologice pentru COVID…

- Varsta medie a pacientilor diagnosticati, pana in prezent, in Romania, cu noul coronavirus este de 42 de ani, cel mai mare procent reprezentandu-l persoanele cu varste cuprinse intre 19 si 50 de ani (68%). Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, cei cu varste cuprinse intre 51 si 70 de ani reprezinta…

- Cele mai multe cazuri de imbolnavire cu COVID-19 in Romania, adica 29%, sunt in randul persoanelor cu varsta intre 40 și 49 de ani și niciun pacient nu are peste 80 de ani. Bilanțul imbolnavirilor a ajuns la 260, potrivit raportarii oficiale de miercuri seara, de la ora 18:00. Varsta medie a romanilor…

- Varsta medie a pacientilor infectati cu COVID-19 in Romania este 41 de ani. 50% din acestia sunt femei, 45% barbati, iar 5% sunt copii, informeaza Departamentul pentru Situatii de Urgenta.

- Arhiepiscopul Calinic transmite o serie de sfaturi medicale și religioase, in scopul prevenirii imbolnavirii cu noul coronavirus: Preacucernici și Preacuvioși Parinți, Avand in vedere apariția noului tip de Coronavirus, cunoscut sub denumirea medicala de Covid – 19, care și-a facut simțita prezența…

- Motiunea de cenzura a fost adoptata cu 261 de voturi "pentru" si 139 de voturi "impotriva". "A cazut cel mai dusmanos guvern fata de romani! Zero solutii pentru angajati, copii, pensionari. Austeritate pe toate planurile!", a scris Gabriela Firea pe Facebook, imediat dupa anuntul privind rezultatul…