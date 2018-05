Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ioana Bran, s-a aflat miercuri seara in Baia Mare, unde a participat la preluarea mandatulului de Capitala a Tineretului din Romania de catre municipiul Baia Mare. Ioana Bran a spus ca este convinsa de faptul ca Baia Mare va duce cu succes la final mandatul. “De astazi,…

- Nikola Eklemovic a fost oaspetele oficialilor din Ministerul Tineretului si Sportului. Impreuna cu Secretarul de Stat, Cosmin Butuza, marele sportiv a avut discutii aplicate despre intensificarea demersurilor de colaborare dintre instituțiile sportive din Romania și cele din Ungaria. “In aceasta dupa…

- Secretarul de stat in Ministerul Tineretului si Sportului, Cosmin Butuza a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca in maximum o saptamana federatia de box va beneficia din nou de finantare de la bugetul de stat, sistata in 2015 din cauza unor probleme financiare.Butuza a precizat ca…

- Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP), in parteneriat cu Ministerul Tineretului si Sportului (MTS), va lansa, miercuri, la Guvern, programul de tabere "ARC" editia 2018, dedicat in acest an celebrarii Centenarului Marii Uniri. Potrivit unui comunicat al remis AGERPRES, la eveniment vor participa…

- Președintele FRF, Razvan Burleanu, va absenta de la intalnirea pe care o avea programata astazi la MTS cu ministrul Ioana Bran și cu Gica Popescu, consilierul benevol pentru EURO 2020. Astazi, de la 15:30, președintele FRF, Razvan Burleanu, avea programata o intalnire cu la Ministerul Tineretului și…

- Astazi sarbatorim inceputul primaverii! Simbolistica marțișorului difera de la o regiune la alta, insa, in prezent, acesta este purtat intreaga luna martie, dupa care este prins de ramurile unui pom fructifer. Se spune ca aceasta va aduce belșug in casele oamenilor, iar daca cineva iși pune o dorinta…

- Consilierii locali baimareni au decis ca e cazul sa mai dea o lovitura orasului. Slugile lui Catalin Chereches, obedientii alesi reprezinte interesele urbei, au cedat FARA NICIO GARANTIE si TOTAL NECONDITIONAT simbolul sportiv al Baii Mari. Cu toate ca Ministerul Tineretului si Sportului a precizat…

- Noul ministru al Tineretului si Sportului, Ioana Bran, arunca în aer tot ce înseamna federatii sportive cu mari merite, dar si cu potential de medalii la campionate europene, mondiale si la Jocurile Olimpice.