- Simona Halep (30 de ani, 23 WTA) a mai trait o partida de cosmar cu Jelena Ostapenko (Letonia, 24 de ani, 21 WTA) dupa finala de trista amintire de la French Open 2017. De aceasta data, in Emirate, constanteanca a scapat de sub control o partida in care debutase, in forta.

- Simona Halep (30 de ani, 23 WTA) a pierdut cu letona Jelena Ostapenko (24 de ani, 21 WTA), in semifinala turneului de la Dubai, scor 6-2, 6-7 (0), 0-6. In finala de sambata, Ostapenko va juca impotriva rusoaicei Veronika Kudermetova (31 WTA, 24 de ani). Ea a profitat de faptul ca Marketa Vondrousova…

- Simona Halep a pierdut, inca o dta, in fața Jelenei Ostapenko. Dupa eșecul din finala de la Roland Garros din 2017, cele doua s-au intalnit astazi și la Dubai, in faza semifinalelor, iar caștig de cauza a avut tot letona. A fost o victorie in trei seturi pentru Ostapenko, scor 2-6, 7-6 (0), 6-0, care…

- Inainte de meciul cu Simona Halep (30 de ani, locul 23 WTA), Jelena Ostapenko (24 de ani, 21 WTA) s-a declarat increzatoare ca sportivei din Romania ii va fi dificil sa faca fața jocului sau agresiv. In aceasta dupa-amiaza (ora 15:00), Simona Halep o va intalni pe letona Jelena Ostapenko in semifinalele…

- Razboiul declarațiilor dintre Simona Halep și Jelena Ostapenko. Fostul lider mondial va juca in semifinalele turneului de la Dubai cu letona care i-a „furat” trofeul la Roland Garros, in 2017. Ostapenko, recunoscuta pentru stilul sau agresiv de joc, n-a „slabit-o” pe romanca nici in declarațiile dinaintea…

- Simona Halep (30 de ani, 23 WTA) o va intalni pe letona Jelena Ostapenko (24 de ani, 21 WTA) in semifinala turneului de la Dubai. Meciul Halep – Ostapenko va incepe la 15:00 și va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe DigiSport 2 Dupa ce a invins-o pe tunisianca Ons Jabeur (27 de ani, 10 WTA) , Halep…

- WTA a anuntat programul zilei de vineri la turneul de la Dubai, in care figureaza sj semifinala Simona Halep – Jelena Ostapenko, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Dupa un maraton de doua ore și 42 de minute, letona Jelena Ostapenko (24 de ani, 21 WTA) s-a calificat in semifinalele turneului de la Dubai, dupa o victorie epuizanta, in trei seturi, reușita in fața Petrei Kvitova (31 de ani, 25 WTA). Letona ar putea da in penultimul act peste Simona Halep, daca acesta…