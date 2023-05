Stiri pe aceeasi tema

- La doua saptamani de la deschiderea oficiala a evenimentelor “dupa SCULPTURA/SCULPTURA dupa”, Fundația Interart Triade și Attila Kim ofera timișorenilor cel de-al doilea performance al proiectului. Astfel, 700 de lumanari – Corzi cosmice aprinse de artista Gabriela Vanga – vor lumina interiorul Cazarmei…

- Proiectul “Dupa sculptura/Sculptura dupa” a fost pus la cale de undația Triade și Attila Kim & Architects și va include patru expoziții permanente și alte patru invitate, cu peste 70 de artiști relevanți pentru toate formele de sculptura.

- CFR Timișoara a pierdut și returul semifinalei cu United Galați. Ieri seara, pe Dunare, a fost 4-2 pentru gazde, dupa ce moldovenii caștigasera turul de pe Bega cu 4-1. Galațenii au deschis scorul devreme, in minutul 3, prin Pele Dos Santos din pasa ex-timișoreanului Araujo. Deținatorii titlului, gazdele…

- O noua ediție a expoziției internaționale anuale World Press Photo poate fi vazuta in Piața Unirii incepand de astazi, 5 mai, pana la sfarșitul lunii. Cele mai bune 120 de imagini imortalizate de fotojurnaliștii prezenți in mijlocul evenimentelor, adesea violente și dure, cu teme din intreaga lume,…

- In acest final de saptamana romanii sunt așteptați in Ținutul Buzaului, la un eveniment gastronomic și turistic in egala masura. In vecinatatea Hanului Moara Veche din Berca, pe drumul spre Vulcanii Noroiosi din Scortoasa, se va deschide prima editie a Pietei Artizanilor-Slow Food si Gourmet Hub. Targul,…

- Asociația Codru Festival in parteneriat cu Fundația Triade transforma Cazarma U din Timișoara pe durata intregului an 2023 intr-un loc de intalnire și socializare in care poți admira arta contemporana și te poți bucura de muzica și relaxare. Codru Urban Garden, amenajata in curtea cladirii, este locul…

- Vineri dimineața la Timișoara s-a deschis cel mai mare eveniment dedicate tatuajelor din orașul nostrum, unde peste 50 de artiști din noua țari ii așteapta pe cei interesați. Prima ediție a acestui eveniment are parte de invitați din țari ca Hong Kong, Malezia, Germania, Italia sau Croația și se desfașoara…

- Astazi are loc la Timișoara deschiderea oficiala a programului Timișoara – Capitala Europeana a Culturii 2023. Este vorba despre un eveniment major atat pentru Romania cat și pentru Vestul țarii, deoarece toata aceasta zona este partenera in acest program axat pe Timișoara. Surprinzator, șeful statului,…