Stiri pe aceeasi tema

- Ionel Bogdan: Avem semnat contractul pentru proiectarea și execuția lucrarilor la noul terminal al Aeroportului Maramureș CITESTE SI BREAKING NEWS Nicolae Ciuca nu merge la intalnirea cu sindicatele din educație: 'Speram ca acest demers se va incheia cat mai curand!' 16:02 3258 BREAKING NEWS…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, joi, ca foarte curand isi va incheia mandatul si poate spune ca, dupa un an si jumatate in functie, Romania are resursele prin care poate sa dea consistenta propriei reziliente.

- Admitere la liceu 2023: Broșura cu locurile la liceu va fi publicata curand. Topul liceelor din ALBA, dupa ULTIMELE MEDII de intrare, pe specializari, de anul trecut Admitere la liceu 2023: Broșura cu locurile la liceu va fi publicata curand. Topul liceelor din ALBA, dupa ULTIMELE MEDII de intrare,…

- Ministrul apararii nationale a transmis un mesaj cu prilejul sarbatoririi Zilei NATO in Romania la data de 2 aprilie 2023. Va prezentam in continuare continutul integral al mesajului: Marcam astazi 19 ani de la momentul accederii cu drepturi depline in cea mai puternica alianta politico militara din…

- Ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar, a subliniat beneficiile parteneriatului strategic dintre Romania si SUA si importanta luarii unor decizii concrete pentru continuarea sprijinului acordat Ucrainei si Republicii Moldova, in cadrul intrevederilor pe care le-a avut la

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a declarat luni, 27 martie, intr-o conferința de presa comuna cu Klaus Iohannis la București, ca Uniunea Europeana ar fi mai sigura daca Romania ar intra in Spatiul Schengen si el va face tot ce poate pentru a grabi decizia.Sunt convins ca Uniunea Europeana…

- Asociația Pro Infrastructura atrage atenția asupra lucrarilor de drumuri executate de constructori din China. ”Mitul constructorilor chinezi vitezomani, spulberat (și) in Romania. Din pacate, Sinohydro nu a rupt gura targului pe Centura Zalau, ba dimpotriva. Vom vedea daca China Civil Engineering Construction…

- In plus, platim chiar daca nu primim. Dupa ce mai multe state membre au cerut sa renunțe la contractele de cumparare a vaccinurilor, compania Pfizer a acceptat sa reduca numarul de doze cu 40 de procente și sa amane livrarile, insa vrea banii pe intreaga cantitate comandata, chiar daca ea nu va fi nici…