- Aglomeratia care s-a creat pe Aeroportul de la Cluj, pe 9 aprilie, cand 1.900 de romani care urmau sa lucreze la ferme din Germania la cules de sparanghel s-au inghesuit pentru a se imbarca in 12 curse charter, s-a produs pe fondul unor "disfunctionalitati profunde", a declarat, marti, presedintele…

- Dupa cum reiese din raportul recent al Comitetului de Securitate al Parlamentului Britanic privind interferenta Kremlinului in viata politica britanica, oligarhii rusi cu sediul in capitala britanica si apropiati de presedintele Vladimir Putin au reusit sa patrunda in cercul elitelor britanice, politice,…

- Comisia privind indeplinirea cerințelor de catre țarile din Balcanii de Vest și cele ale Parteneriatului Estic a prezentat un raport in care a concluzionat ca inclusiv in Republica Moldova „sunt necesare eforturi suplimentare in abordarea problemelor de securitate generate de provocarile ce țin de criminalitate…

- Curtea Suprema a Spaniei a anuntat in luna iunie deschiderea unei anchete asupra fostului rege Juan Carlos intr-un caz de coruptie din Arabia Saudita. Justitia elvetiana si spaniola ancheteaza in special asupra unei sume de circa 100 de milioane de dolari care ar fi fost varsata in secret de catre Arabia…

- Deputatul PNL de Alba, Florin Roman, acuza PSD ca este principalul vinovat de creșterea numarului de infectari cu coronavirus in Romania, prin incurajarea de catre liderii social-democrați a nepurtarii maștilor de protecție și chiar punerea la indoiala a existenței bolii. ”PSD este principalul vinovat…

- Președintele Klaus Iohannis, va participa, vineri, la reuniunea Consiliului European, in format videoconferința. Se discuta planul de relansare economica și cadrul financiar multianual 2021-2027 revizuit, propuse recent de catre Comisia Europeana.„Președintele Klaus Iohannis va participa,…

- Lamine Diack, fostul presedinte al IAAF, s-a aflat in centrul unei caz de coruptie, in care sportivii rusi au platit sume de sase cifre pentru ca numele lor sa fie sterse de pe listele cu dopati, au declarat procurorii unei instante franceze. Diack, in varsta de 87 de ani, care a condus Federatia Internationala…

- B1 TV difuzeaza in premiera in Romania, vineri, de la ora 22.00, documentarul „Coruptie la nivel inalt: Organizatia Mondiala A Sanatatii”, in care este sunt prezentate opacitatea institutiei si jocurile de interese facute la cel mai inalt nivel. Documentarul este o ancheta ampla care urmareste coruptia…