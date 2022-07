Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de streaming HBO Max nu va mai produce seriale și filme originale in mare parte din Europa, inclusiv in Romania, pentru a reduce din costuri. Totodata, va fi eliminat de pe platforma de streaming o parte din continutul original deja produs, scrie Pagina de Media.Vizate de aceasta masura tarile…

- Autoritațile din Spania au extradat in Moldova membrul unui grup al organizației internaționale „Borman” pentru continuarea investigarii circulației ilegale a peste 10 kg de hașiș, in perioada anilor 2016-2017. Anterior anunțarii lui in cautare, ofițerii de investigație ai INI, de comun cu procurorii…

- Shakira (45 de ani) a lansat prima piesa dupa ce s-a desparțit oficial de Gerard Pique, fundașul Barcelonei. Pique și Shakira au format un cuplu vreme de 11 ani și au impreuna doi copii, Sasha (7 ani) și Milan (9), iar presa din Spania a gasit un mesaj pentru fotbalist in cea mai recenta piesa a artistei.…

- In urma cu 2 ani, in plina campanie electorala, candidatul Dragoș Soare susținea printre altele ca «Slobozia poate deveni un pol agricol al celei mai populate zone din Romania». La 2 ani distanța, Slobozia devine gazda unui targ agricol cu un profil unic in Romania. Astfel, Targul iși propune sa devina…

- Uniunea Europeana ar trebui sa plateasca pentru orice interconexiuni de gaze naturale dintre Spania si vecinii sai, care incearca sa-si asigure livrari alternative la gazele rusesti, a anuntat marti premierul spaniol Pedro Sanchez, transmite Reuters. Este randul UE sa plateasca pentru infrastructura,…

- De vineri, 27 mai 2022, “Romania vede fotbal” pe FRF.TV! Site-ul www.frf.tv și aplicațiile de mobil FRF.TV din App Store și Google Play devin disponibile gratuit iubitorilor fotbalului din Romania și din afara granițelor. Platforma de conținut video va oferi publicului peste 500 de transmisiuni live…

- Incepand de vineri, 27 mai, „Romania vede fotbal” pe FRF.TV! Site-ul www.frf.tv și aplicațiile de mobil FRF.TV din App Store și Google Play devin disponibile gratuit iubitorilor fotbalului din Romania și din afara granițelor. Platforma de conținut video va oferi publicului peste 500 de transmisiuni…

- Cofondator al WizzAir, cea mai mare companie aeriena low-cost din Europa Centrala si de Est, managerul general, Jozsef Varadi(foto), a vorbit, intr-un interviu acordat GdS, despre solutiile pe care industria aviatiei comerciale le poate aplica pentru a face fata multiplelor probleme cu care se confrunta…