- Regina Elisabeta a II-a parasit duminica, pentru totdeauna, castelul Balmoral, din Scotia, resedinta sa de vara pe care a iubit-o atat de mult. Sicriul a fost transportat, cu masina, pana la Edinburgh.

- Sicriul cu trupul neinsufletit al Reginei Elisabeta a ll-a va fi transferat duminica de la Castelul Balmoral, unde suverana a murit, la Edinburgh, inainte de a fi transportat cu avionul la Londra pentru funeraliile de stat. In drum spre Edinburgh, procesiunea va trece prin Aberdeen duminica dimineata,…

- Charles al III lea este proclamat oficial ca nou rege sambata, la Palatul St James din Londra, de catre Consiliul de Ascensiune, un organism ceremonial istoric care se reuneste pentru a desemna pe fiecare dintre noii monarhi ai Regatului Unit, informeaza Agerpres.roMii de oameni s au adunat in fata…

- O noua zi pentru monarhia britanica – Cu omagii și amintiri pentru regretata Regina Elisabeta și indatoriri private și publice pentru noul Rege Carol. La o zi dupa moartea Reginei Elisabeta și pe fondul doliului personal și public, Regele Carol a intrat vineri in lumina reflectoarelor. Noul monarh s-a…

- Casa Regala a anunțat oficial in aceasta dupa-amiaza decesul Reginei Elisabeta a II a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord Prințesa Elizabeth Alexandra Mary s-a nascut la Londra, la 21 aprilie 1926, transmite Știri.md. La acea vreme, nimeni nu se aștepta ca ea sa devina regina, deoarece…

- Aflat in capitala Regatului, jurnalistul GSP Vlad Nedelea transmite din metropola unde starea de sanatate a Reginei Elisabeta a devenit, in doar cateva ore, motiv de ingrijorare publica, vizibila cu ochiul liber. Indiferent de preferințele lor politice, de credințe și alte diferențe de opțiuni, majoritatea…

- Ceremonia de investire a noului premier al Marii Britanii va avea loc la Balmoral, in Scotia, acolo unde unde locuieste in acest moment regina Elisabeta a II-a, a anunțat miercuri, 31 august, Palatul Buckingham, citat de BBC și CNN . Decizia marcheaza o premiera in cei 70 de ani de domnie ai suveranei…