Cortegiu funerar, pe contrasens în București Traficul auto a fost dat peste cap in București de un cortegiu funerar filmat inaintand pe contrasens. Imaginile au devenit virale in scurt timp pe Facebook. Gepostet von Vlad Ivan am Donnerstag, 9. Januar 2020 Mai multe mașini și persoane ce formau un cortegiu funerar au fost filmate in București in timp ce mergeau pe contrasens, forțand autovehiculele care circulau regulamentar sa se dea la o parte. Din cauza cortegiului, s-au creat și scurte ambuteiaje. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

