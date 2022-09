Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din comuna Barsana a fost urmarit in trafic si sicanat pe DJ 186 de o masina in care se aflu trei barbati, a informat, marti, purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Ionela Cozma.

- Politistii si procurorii argeseni fac cercetari pentru infractiuni de tentativa de omor si tulburarea ordinii li linistii publice in urma unui scandal produs in noaptea de joi spre vineri intr-o statie de carburant din municipiul Pitesti, scandal in urma caruia un barbat a ajuns la spital, fiind…

- Politia suedeza a arestat vineri un adolescent pentru uciderea unei persoane si ranirea alteia in atacul armat petrecut la un centru comercial din sudul orasului Malmo, informeaza Agerpres. Un barbat a murit din cauza ranilor, iar o femeie este tratata la spital dupa incidentul din centrul comercial…

- Miercuri, 17 august, in jurul orei 17.00, polițiștii Secției 4 Leordina au fost sesizați prin apel 112 de catre un barbat, despre faptul ca fratele acestuia provoaca scandal. In urma deplasarii la fața locului, polițiștii au identificat un barbat de 46 de ani din Vișeu de Jos, impotriva caruia Judecatoria…

- Un barbat, in varsta de 60 de ani, a fost decapitat cu un cutit de bucatarie in noaptea de sambata spre duminica intr-o parcare din orasul francez Saint-Priest, in regiunea Lyon. Fiul sau, in varsta de 25 de ani, a fost arestat la fata locului, au declarat, duminica, surse apropiate subiectului, relateaza…

- In perioada 22-24 iulie a.c., pe raza municipiului Targu Mureș s-a desfașurat o acțiune cu efective marite pentru prevenirea și combaterea consumului de alcool și droguri la volan. Polițiștii au efectuat 140 de testari cu aparatul etilotest și 22 de testari cu aparatul DrugTest, acestea din urma indicand…

- Politistii deschis dosar penal si fac cercetari, dupa ce trupul neinsufletit al unui barbat de 30 de ani a fost gasit langa masina cu care s-a rasturnat intr-o rapa, in judetul Arges. Acesta nu este considerat accident rutier, deoarece nu s-a produs pe un drum deschis circulatiei publice, noteaza News.ro.…

- Tragedie fara margini in Timișoara! Un barbat in varsta de 71 de ani din Timișoara a fost gasit inecat in raul Bega. Din nefericire, medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru el, declarandu-i decesul. Polițiștii au deschis o ancheta.