Coronavirusul va putea fi detectat cu ajutorul inteligenţei artificiale (experți) Noul coronavirus va putea fi detectat cu ajutorul inteligentei artificiale. Sistemul ar putea detecta virusul prin intermediul vocii si tusei. Platforma are lansarea in septembrie si va fi disponibila in opt limbi, conform Agenției EFE. Citește și: Justiția pe surse - Daca nu ar fi, nu s-ar povesti: Saptamana bombelor cu ceas In doar cateva luni oamenii vor putea sti daca sunt infectați cu coronavirus cu ajutorul inteligentei articiale. Sistemul, dezvoltat de un grup de specialisti din Luxemburg, va permite oamenilor sa iși puna singuri diagnosticul prin intermediul vocii lor.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

