Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat la Ministerul de Interne, Raed Arafat, a vorbit despre posibila perioada de varf a coronavirusului in Romania. Raed Arafat a declarat duminica seara, la Antena 3, ca a aflat de curand o informație conform careia perioada de varf a coronavirusului va fi in perioada Paștelui (19 aprilie).…

- "In ceea ce priveste economia Romaniei, unda de panica poate sa distorsioneze deciziile economice pe termen scurt (accelerarea consumului in T1 urmata de normalizare in T2). Cu toate acestea, fluxurile investitionale in economia reala ar trebui sa continue, sustinute de nivelul redus al costurilor…

- In conditiile in care coronavirusul produce pagube majore pentru economia globala, Romania trebuie sa urmeze exemplul SUA si sa se organizeze pentru combaterea acestui impact negativ, afirma Ilan Lauder, copresedinte al Platformei Social-Liberale, fost ministru pentru Mediul de Afaceri."Coronavirus…

- Congresul PSD se amana din cauza primului caz de coronavirus in Romania, transmite Antena 3. ”Avand in vedere confirmarea primului caz de infectare cu COVID-19 pe teritoriul Romaniei, precum și faptul ca o parte insemnata a delegaților la congresul PSD (președinți de Consilii Județene, primari, consilieri…

- "Partidul Social Democrat considera ca anuntul de vineri al Institutului National de Statistica privind cresterea economica de 4,1% din 2019 confirma rezultatele economice bune inregistrate de Romania in timpul guvernarii PSD. Conform datelor disponibile publicate de EUROSTAT, tara noastra se situeaza…

- Rareș Bogdan a vorbit despre marirea pensiilor și alocațiilor, dar și despre ce ar putea sa se intample cu Guvernul daca nu va pune in aplicare aceste masuri. "Un partid politic - ca e vorba de cel din care fac parte sau altul - care nu va pune in aplicare ce a votat Parlamentul si a promulgat…

- Adrian Vasilescu, consilier BNR: Romania nu se afla in pragul recesiunii! Dupa ce ministrul de Finante, Florin Citu, a avut mai mult interventii in care a amintea de o crioza economica, Adrian Vasilescu, consilier BNR, a vorbit despre posibilitatea unei recesiuni in Romania. „€Cand vorbim despre recesiune…

- Irina Begu, locul 102 WTA si cap de serie numarul 5, a invins-o, sambata, cu scorul de 7-5, 3-6, 6-1, pe elvetianca Stefanie Voegele, locul 119 WTA. Meciul a contat pentru in primul tur al calificarilor de la Shenzen . Begu s-a impus dupa o partida care a durat doua ore si 11 minute. Ea a devenit astfel…