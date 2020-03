Stiri pe aceeasi tema

- Luni, Emiratele Arabe Unite au anuntat ca vor suspenda, incepand de miercuri si pentru doua saptamani, toate zborurile pentru pasageri, inclusiv cele in tranzit, din cauza epidemiei de coronavirus, potrivit digi24.ro. Autoritatile ”au decis suspendarea tuturor zborurilor de pasageri care sosesc, pleaca…

- Ordonanta Militara nr. 2 din 21 martie 2020 privind masurile de prevenire a raspandirii cu COVID-19 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.232 din 21 martie 2020 si a intrat astfel, in vigoare. Anuntul a fost facut in aceasta dimineata de Prefectura Maramures. Masurile au fost date publicitatii…

- Pentru a preveni raspandirea pandemiei de coronavirus și pentru a-și proteja angajații și clienții, unele lanțuri comerciale iau anumite masuri și recomanda clienților sa evite cumparaturile in orele de varf. Kaufland Romania a inceput instalarea geamurilor de protectie din plexiglas la casele de marcat…

- O zona din estul Cehiei a fost izolata pentru a preveni raspandirea epidemiei cauzate de noul coronavirus, a anuntat primarul orasului Unicov, Radek Vincour, transmite Reuters potirivt Agerpres.''Unicov si Cervenka, Litovel si toate filialele locale au fost inchise incepand cu ora 03:00…

- Guvernul PNL a luat masuri ferme, in toate domeniile, pentru a preveni raspandirea coronavirusului in Romania. Scolile din Romania vor fi inchise incepand de miercuri, 11 martie, pana in 22 martie, cu posibilitatea de prelungire a masurii in functie de evolutia evenimentelor. Anuntul a fost facut de…

- Masura privind dezinfectarea, la fiecare 24 de ore, a mijloacelor de transport in comun a fost stabilita de Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta si este obligatorie pentru toate firmele de transport persoane. Mai multe societati au anuntat deja conformarea la noile norme de igiena.

- Iranul a eliberat temporar peste 54.000 de deținuți in efortul de a combate raspandirea coronavirusului in inchisorile aglomerate, conform BBC. 300.000 de militari vor fi mobilizați pentru combaterea epidemiei, anunța MEDIAFAX.Purtatorul de cuvant al sistemului judiciar Gholamhossein Esmaili…

- Raspandirea noului coronavirus aparut in China a determinat ca peste 80 de reviste, societati stiintifice organizatii si institutii sa finanteze studii si sa ia decizia de a impartasi rapid si gratuit descoperirile si informatiile relevante legate de aceasta epidemie, relateaza miercuri EFE.…