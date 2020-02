Coronavirusul poate lasa Europa fara medicamente. Majoritatea substantelor sunt produse in China, chiar in Hubei Ministrul german al Sanatatii, Jens Spahn, avertizeaza ca epidemia de coronavirus aflata in plina desfasurare ar putea avea drept consecinta o penurie de medicamente in Europa, in contextul in care multe dintre substantele chimice folosite in produsele farmaceutice sunt produse in China.



"Destul de multe dintre ingredientele active ale produselor farmaceutice de aici din Europa provin in special din China, intamplator chiar din provincia Hubei", a spus Spahn inaintea unei reuniuni la Bruxelles cu omologi din Uniunea Europeana pe tema epidemiei de coronavirus.



Incetinirea productiei…

Sursa articol si foto: business24.ro

