- Fotbalul mondial va inregistra pierderi financiare de 14 miliarde dolari in urma pandemiei COVID-19 conform estimarilor Federației Internaționale de Fotbal (FIFA), care a primit cereri de ajutor din partea a 150 de asociații de fotbal din lume. Comisarul european Olli Rehn, responsabil cu cererile de…

- Guvernul din Costa Rica a anuntat ca a solicitat Fondului Monetar International un instrument de asistenta financiara in suma de 1,75 miliarde dolari pentru a combate criza provocata de pandemia COVID-19, informeaza agentia EFE.Presedintele Bancii Centrale din Costa Rica, Rodrigo Cubero, si…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a susținut ca pentru somajul tehnic au fost facute plati de peste 4,8 miliarde de lei pentru 1,3 milioane de beneficiari, iar cele mai multe au fost facute in Bucuresti, Cluj si Timis. Conform ministrului, la inceputul starii de urgenta, plațile…

- Angajatii Google vor lucra de acasa pana in iulie 2021, iar cei din echipa Microsoft se vor putea intoarce la birou in toamna anului curent. Facebook, in schimb, planuieste sa faca din „Work from home” e regula: in urmatorii zece ani, aproape jumatate din angajati vor lucra doar de acasa, transmite…

- Pandemia de coronavirus lucreaza pentru Craiova! Pe langa faptul ca aceasta criza sanitara s-a dovedit a fi de bun augur pentru olteni, care au iesit metamorfozati din perioada de izolare, acum COVID-19 loveste si in rivalii lor la titlu!

- Liga 1 sufera din cauza cazurilor de coronavirus care au dat peste cap programul din play-off și play-out. Nu mai puțin de 10 fotbaliști de la Dinamo au fost depistați cu Covid-19. Și la CFR Cluj sunt probleme, unde 6 jucatori au fost infestați cu coronavirus. Au existat suspiciuni și la FC Botoșani…