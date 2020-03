Stiri pe aceeasi tema

- Medicul infectionist Valeriu Gheorghita de la Spitalul Militar din Capitala spune ca este extrem de important ca acesti copiii sa evite locurile aglomerate precum mall-urile sau spatiile de joaca, altfel efectul s-ar putea sa fie exact cel nedorit. „Din punct de vedere medical in Romania la ora actuala…

- Georgiana Lobonț este una dintre reprezentantele generației tinere, care a ales sa duca mai departe folclorul romanesc. Mai mult, este una dintre cele mai iubite artiste de la noi, iar oamenii se „bat” pe serviciile ei. Artista nu duce deloc lipsa de solicitari la evenimente, iar fanii vor sa o aiba…

- In general, pana in luna martie, „intarziații” sau cei indeciși unde sa plece in vacanța trebuie, conform reglementarilor in vigoare, sa iși ia concediul aferent anului anterior. Pentru foarte mulți oameni, satisfacția este mult mai mare cand iși programeaza vacanța atunci cand toți ceilalți colegi…

- Abia s-au intors dintr-o vacanta exotica si se tin de arogante! Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta imagini de senzatie cu Ramona Olaru si cu iubitul acesteia, Cuza de la „Nopatea Tarziu”.

- Adela Popescu și Radu Valcan sunt doi dintre cei mai curajoși parinți din Romania. Au calatorit cu copiii lor in cele mai indepartate regiuni ale globului in vacanțe de vis. Tocmai s-au intors din Sri Lanka, iar inainte de asta au fost in Bali in aceeași formula.

- Adela Popescu, Laura Cosoi și Dana Rogoz au profitat din plin de zilele libere și au ales sa petreaca Anul Nou peste mari și țari. Cele trei se bucura de vacanțe de neuitat și nu evita sa impartașeasca totul cu fanii lor.