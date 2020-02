Stiri pe aceeasi tema

- Coronavirusul, virusul asemanator gripei a fost declarat urgenta medicala globala si s-a raspandit in peste 24 de tari si regiuni, primul deces in afara Chinei fiind raportat duminica, un chinez in varsta de 44 de ani care a murit in Filipine dupa ce a calatorit din Wuhan. Numarul deceselor…

- Noul tip de coronavirus din China, care a dus la moartea a sute de persoane, tinde sa provoace o pandemie, sunt de parere mai mulți specialiști în domeniul bolilor infecțioase, citați de The New York Times.O pandemie, definita ca o epidemie extinsa pe doua sau mai multe continente, poate avea…

- Armata chineza va trimite 1.400 de cadre medicale ale fortelor armate pentru a trata pacientii la noul spital construit in orasul Wuhan, focarul epidemiei de coronavirus, a informat duminica agentia de presa chineza Xinhua, relateaza dpa, preluata Agerpres.

- Intreaga planeta este sub alerta, din cauza așa-zisului coronavirus izbucnit intr-o piața din orașul chinez Wuhan. Opinii sunt de toate felurile, inclusiv din partea lui Dan Negru, care a oferit internetului niște imagini chiar din inima unui loc asemanator cu focarul de infecție.

- Ministerul de Externe a anunțat ca trei cetațeni romani se afla in regiunea chineza Hubei, unde a aparut coronavirusul. Mai exact, doi dintre ei se afla in orașul Yichang și unul in Wuhan. Starea de sanatate a romanilor este foarte buna, a mai precizat MAE.

- Primarul din Wuhan, orașul care a fost punctul zero al declanșarii infecției cu coronavirusul care a omorat 56 de persoane și a infectat peste 2.000 de oameni in China, a afirmat ca se așteapta sa apara alte 1.000 de cazuri, informeaza Reuters.Citește și: Start la alianțe locale spectaculoase…

- O femeie originara din orasul Wuhan, epicentrul unei epidemii virale in China, a postat pe site-ul reprezentantei diplomatice ”informatii prin care pretinde ca prezinta simptome de febra si tuse”, a anuntat o purtatoare de cuvant a Ambasadei Frantei in China, relateaza Le Figaro.Aceasta femeie…

- Turneul de fotbal feminin de calificare la Jocurile Olimpice de la Tokyo, programat la Wuhan, a fost mutat la Nanjing, din cauza cresterii in China a numarului de persoane infestate cu virusul 2019-nCoV, informeaza lequipe.fr, scrie News.ro.Patru echipe, Australia, Thailanda, China si Taiwan,…