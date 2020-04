Stiri pe aceeasi tema

- Noul coronavirus isi va face probabil aparitia din nou in toamna, dar atunci va fi o situatie complet diferita fata de epidemia de acum, a estimat dr. Anthony Fauci, directorul Institutului national de alergii si boli infectioase al SUA, citat miercuri de dpa, noteaza Agerpres. Fauci, care a facut…

- Directorul Institutului national de alergii si boli infectioase din Statele Unite si membru al echipei de coordonare pentru coronavirus de la Casa Alba, Anthony Fauci, a declarat joi ca nu crede ca va disparea coronavirusul si ca va recircula sezonul urmator, noteaza Rador."Avem suficienta…

- Este probabil ca maladia infectioasa COVID-19 sa revina in lunile urmatoare sub forma unor cicluri sezoniere, a prevenit miercuri un expert american, care a subliniat nevoia urgenta de a descoperi un vaccin si tratamente eficiente, informeaza AFP, conform agerpres.ro. Anthony Fauci, directorul Institutului…

- Este probabil ca maladia infectioasa COVID-19 sa revina in lunile urmatoare sub forma unor cicluri sezoniere, a afirmat miercuri Anthony Fauci, directorul Institutului national de boli infectioase, intr-o conferința de presa alaturi de președintele SUA Donald Trump. Fauci a remarcat ca noul coronavirus…

- Donald Trump a anunțat ca restricțiile impuse pentru controlul epidemiei vor fi reanalizate, saptamana viitoare, iar surse de la Casa Alba citate de New York Times și CNN spun ca voci din administrație cer relaxarea masurilor pentru a salva economia greu incercata.”Nu putem lasa ca leacul sa fie mai…

- Un colaborator al vicepresedintelui american Mike Pence a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, a anuntat o purtatoare de cuvant a numarului doi al statului american, relateaza AFP, potrivit news.ro.Nici vicepresedintele Mike Pence si nici presedintele Donald Trump nu s-au aflat in ”contact…

- Presedintele american Donald Trump a sustinut luni dimineata (ora Romaniei) o conferinta de presa in care a comentat criza produsa de pandemia de coronavirus, in stilul optimist caracteristic, dar expertii prezenti in aceeasi conferinta au avertizat asupra gravitatii situatiei. "Totul va fi…

- ​Prima doamna a Statelor Unite, Melania Trump, își apara activitatea în vederea construirii noului pavilion de tenis al Casei Albe, dupa ce a primit numeroase critici din cauza faptului ca este tacuta cu privire la focarele de coronavirus care au lovit Statele Unite, noteaza CNN.​„Îi…