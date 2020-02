Coronavirusul închide toate şcolile până în aprilie. Anunţul făcut de primul ministru „S-au facut eforturi pentru a preveni raspandirea infectiei in randul copiilor din fiecare regiune, iar in urmatoarele una-doua saptamani va fi o perioada extrem de critica", a spus Abe, intr-o reuniune a ministrilor Cabinetului, cu privire la criza generata de focarul de coronavirus. El a afirmat totodata ca Guvernul acorda prioritate sanatatii si sigurantei copiilor, printre altele. Anuntul surpriza al lui Abe a venit in conditiile in care numarul de pacienti cu virus COVID-19 confirmat a continuat sa creasca, depasind joi 200 in Japonia, cu exceptia celor peste 700 de pacienti infectati… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

