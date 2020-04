Coronavirusul face ca sistemul imunitar al pacientului să se autodistrugă Problema intr-o pandemie atat de rapida și raspandita precum cea cauzata de noul coronavirus este ca oamenii de știința și medicii se confrunta cu un agent patogen (SARS-CoV-2) pe care il descopera gradual. Nivelul cunoștințelor se modifica pe zi ce trece și exista sute de studii științifice preliminare pe care de cele mai multe ori, medicii nu au timpul necesar sa le consulte, fiind ocupati sa salveze vieți. Se estimeaza ca jumatate dintre persoanele infectate nu prezinta simptome, ele fiind un vector de contaminare, scrie Rador, citand Euronews, potrivit Hotnews. La pacienții la care boala se… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Mondiala a Sanatații ( OMS ) a publicat pe site-ul oficial mai multe raspunsuri pentru public care demonteaza 19 mituri despre boala COVID-19. Rețelele mobile 5G NU raspandesc COVID-19 Virușii nu se raspandesc prin undele radio sau prin rețelele mobile. Nu exista nicio legatura intre raspandirea…

- Noul coronavirus nu este adevaratul ucigaș, ci lipsa de raspuns a sistemului imunitar la pacientului, susțin mai mulți medici din Spania, una dintre cele mai greu incercate țari de Covid-19. Pentru a ințelege mai bine Covid-19, jurnaliștii de la Euronews au strans mai multe date despre acest virus:…

- Medicii din Spania vin cu explicații incendiare privind morțile cauzate de coronavirus. Aceștia susțin ca in cazurile extrem de grave, pacienții nu sunt uciși de coronavirus. In formele severe de Covid-19, nu ucide coronavirusul, ci raspunsul sistemului imunitar. Nu este nevoie de un sistem imunitar…

- Un studiu realizat pe doua virusuri inrudite cu noul coronavirus, cunoscut și sub denumirea de Sars-Cov-2 a aratat ca atat temperaturile joase, cat și umiditatea redusa le ajuta sa supraviețuiasca mai mult.Acest studiu a fost explicat pe site-ul covid19.nj.gov care este dedicat noului coronavirus de…

- Președintele Braziliei, Jair Messias Bolsonaro, spune ca acest nou coronavirus este „un truc mediatic”, iar boala este, de fapt, „puțina gripa”, intr-un interviu acordat in exclusivitate postului de televiziune R7. Bolsonaro acuza presa și inamicii politici de manipulare, pentru a se apara de criticile…

- imagine completa asupra evolutiei pe zile a bolii Covid-19 provocate de noul coronavirus este oferita de un nou studiu realizat in Wuhan China, de unde a inceput epidemia, studiu citat de publicația elena I Efemerida, citata de agenția Rador. Mai bine de 200.000 de cazuri ale virusului ucigas au fost…

- oul coronavirus care provoaca boala Covid-19 ar putea infecta intre 40% și 70% din populația lumii in urmatorul an deoarece este prea tarziu pentru limitarea epidemiei la nivel mondial, iar ulterior boala ar putea deveni una sezoniara, precum gripa, considera epidemiologii consultați de publicația…

- Romania este transformata in pubela Europei in conditiile in care pe teritoriul sau ajung de multe ori ilegal ca marfa mai multe tipuri de deseuri din vestul Europei, relateaza Euronews citat de Hotnews.ro.