Stiri pe aceeasi tema

- Cotatia aurului a atins luni cea mai ridicata valoare din ultimele doua saptamani iar bursele asiatice au inregistrat scaderi pe linie, pe fondul cresterii ingrijorarilor ca extinderea epidemiei de coronavirus ar putea afecta economia chineza, ceea ce i-a facut pe investitorii sa renunte la activele…

- Numarul deceselor a ajuns la 54, iar peste 56 de milioane de oameni sunt izolati in mai multe orase chineze. Virusul care a pus omenirea in stare de alerta se raspandeste si in Europa. In Franta sunt inregistrate deja 3 cazuri. In total, 11 tari au anuntat imbolnaviri cu coronavirus. Si in Marea Britanie…

- Cel puțin 56 de persoane au murit in China din cauza coronavirusului, au anunțat duminica autoritațile, care au semnalat și un prim deces la Shanghai, potrivit AFP. Tot mai multe orașe au decis sa introduca masuri draconice de prevenire a raspandirii virusului, in vreme ce președintele Xi Jinping, a…

- Un spital cu 1.000 de paturi pentru tratarea pacienților infectați cu noul tip de coronavirus este in curs de construcție in orașul Wuhan, presa de stat din China relatand ca noua unitate medicala ar urma sa fie finalizata pana luni, la trei zile dupa inceperea lucrarilor, potrivit agenției Reuters,…

- Autoritațile chineze au actualizat la 25 de morti si peste 800 de imbolnaviri, vineri, bilantul epidemiei provocate de un nou coronavirus. Șapte orașe din China sunt inchise. Celor cinci inchise joi li s-au adaugat vineri Zhijiang și Qianjiang, zone urbane, dar cu multa populație rurala. Alte peste…

- Individul, a carui identitate nu a fost dezvaluita, nu vizitase niciuna dintre pietele de unde au emanat numeroase cazuri la Wuhan, in China, insa doar calatorise in regiune, a declarat Nancy Messonnier, directoarea centrului pentru maladii respiratorii din cadrul CDC, intr-o conferinta de presa…

- Intervievat de televiziunea de stat CCTV, Zhou Xianwang a precizat ca un numar total de 258 de persoane au fost infectate in orasul sau, iar 227 primesc inca tratament. Tot marti, autoritatile din China anuntasera identificarea a 77 de cazuri noi, intr-un moment in care multe alte tari…

- Stare de alerta pe intreg teritoriul Chinei. Cea mai mare temere a specialistilor s-a adeverit. Noul tip de coronavirus s-a raspandit in alte doua provincii din China, dupa Wuhan. Autoritatile au transmis ca în weekend au fost depistate doua cazuri în Beijing si un altul în…