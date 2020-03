Stiri pe aceeasi tema

- Serbia a interzis duminica intrarea pe teritoriul sau a cetatenilor straini care vin din tarile cele mai afectate de noul coronavirus, confirmand determinarea tarilor din Balcani de a se baricada impotriva pandemiei, relateaza AFP. Guvernul sarb a precizat ca masura ii priveste pe strainii…

- Aproape 10.000 de cazuri noi de infectare cu coronavirus s-au inregistrat in ultimele 24 de ore in intreaga lume, cu un total de 142.539 de cazuri confirmate, a anuntat sambata Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), conform EFE preluat de agerpres. Dintre cele 9.769 de cazuri noi, aproape 7.000…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a anunțat sâmbata o carantina cvasi-totala în Spania, unde locuitorii vor putea ieși din case doar pentru a merge la munca sau pentru masuri de prima necesitate, precum cumpararea de mâncare, scrie AFP.Aceasta masura drastica vine în cadrul…

- Autoritatile spaniole au anuntat joi ca bilantul deceselor cauzate de Covid-19 este de 86, iar numarul cazurilor de infectare a depasit 3.000. Prim-ministrul Pedro Sanchez a declarat intr-o conferinta de presa sustinuta la palatul Moncloa ca Executivul va acorda 2,8 miliarde de euro comunitatilor…

- Italia a devenit duminica tara cea mai afectata de epidemia de coronavirus dupa China, potrivit unei noi numaratori efectuate de AFP plecand de la cifre oficiale, anunța AGERPRES.Italia a inregistrat de la inceputul epidemiei 7.375 de cazuri de Covid-19, dintre care 366 de decese. China se…

- Este vorba de 19 membri ai echipajului si doi pasageri de la bordul Grand Princess, care transporta peste 3.500 de persoane si ar urma sa acosteze in curand intr-un port necomercial, unde se vor face noi teste, iar bolnavii vor fi plasati in carantina, a adaugat Mike Pence in cadrul unei conferinte…

- Numarul cazurilor de coronavirus confirmate in Italia a crescut vineri la 4.636, fata de 3.858 cu o zi inainte. Seful agentiei de protectie civila a spus ca, dintre cei contaminati initial cu noul coronavirus, 523 s-au restabilit complet, fata de 414 cu o zi inainte. Epidemia este concentrata…

- Italia, tara cea mai lovita de epidemie din Europa, ramane pe locul doi, dupa China, in ceea ce priveste numarul deceselor, dar coboara de pe locul trei pe patru in ce priveste numarul de cazuri (4.636 +778 de cazuri in ultimele 24 de ore), dupa China, Coreea de Sud si Iran.