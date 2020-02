Stiri pe aceeasi tema

- Primarul orașului New York, Bill de Blasio, il sprijina pe senatorul american Bernie Sanders in cursa din interiorul Partidului Democrat pentru desemnarea candidatului la alegerile prezidențiale de anul acesta, au anunțat reprezentanți ai echipei de campanie a lui Sanders, potrivit Reuters preluat…

- Preparatele ce vor fi servite la evenimentele ocazionate de gala premiilor Oscar din acest an vor fi aproape in intregime vegetariene, au anuntat luni reprezentantii Academiei de film americane (AMPAS), confirmand astfel o tendinta remarcata deja in timpul celorlalte evenimente majore organizate…

- Comitetul de organizare a Jocurilor Olimpice din 2020 de la Tokyo a prezentat miercuri designul biletelor care vor fi utilizate pentru intrarea la competitii, ale caror culori au avut ca sursa de inspiratie costumele traditionale utilizate la ocaziile speciale in Japonia, informeaza EFE. …

- Patru șoferi UBER au fost uciși la ordin dupa ce cursa comandata de mama unui mafiot a fost anulata. Liderul unul clan din Brazilia s-a suparat rau de tot și a decis ca cei 4 conducatori auto sa fie tortutați, apoi omorați. „Gangsterul a ordonat uciderea acestor oameni pentru ca mama sa a chemat un…

- Proba masculina de coborare de la Val Gardena (Italia), contand pentru Cupa Mondiala de schi alpin, a fost anulata sambata din cauza conditiilor meteo nefavorabile, au anuntat organizatorii. "Caderile de zapada si ploaia au facut partia impracticabila pentru schi, iar securitatea participantilor nu…

- Marele Premiu de Formula 1 al Rusiei de la Soci nu va fi afectat de suspendarea pe patru ani dictata de Agentia Mondiala Antidoping (AMA/WADA) împotriva acestei tari, pentru manipularea rezultatelor controalelor antidoping, au anuntat promotorii cursei, citati de Reuters.Sanctiunea AMA/WADA…

- Autoritațile din Samoa au decis declararea starii de urgența la nivel național dupa ce 53 de persoane, majoritatea copii, au murit din cauza epidemiei de rujeola care afecteaza aceasta țara, informeaza site-ul agenției de presa Reuters, potrivit Mediafax.Astfel, școlile au fost inchise, iar…

- Papa Francisc a cerut duminica interzicerea armelor nucleare in timpul unei vizite in orașele din vestul Japoniei, Nagasaki și Hiroshima, singurele doua orașe din lume supuse bombardamentelor atomice in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, potrivit Reuters, preluata de Mediafax.