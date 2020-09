Stiri pe aceeasi tema

- Tot mai mulți clerici sunt afectați de COVID-19! Episcopia Ortodoxa Romana a Maramureșului și Satmarului a anunțat ca preotul Ioan Panusciac a murit la numai 53 de ani. Preotul care slujea la Biserica ”Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Dacia, comuna Doba, județul Satu Mare și a incetat din viața…

- COD GALBEN de instabilitate atmosferica accentuata Interval de valabilitate: 01 septembrie, ora 10 - 02 septembrie, ora 03 In intervalul menționat, la inceput in Banat, Crișana, apoi in Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și local la munte, vor fi perioade cu instabilitate…

- Cinci cazuri de Covid-19 au fost confirmate la Autoritatea Navala Romana (ANR), iar Directia de Sanatate Publica Judeteana (DSP) Constanta a inceput o ancheta epidemiologica, urmand sa identifice toti angajatii care au fost in contact direct cu cei confirmati, potrivit news.ro.Citește și: DIICOT…

- Secretarul de stat colonel medic Ionel Paul Oprea va coordona Direcția de Sanatate Publica (DSP) a Bucureștiului, a decis ministrul Sanatații, Nelu Tataru. Decizia vine dupa numeroasele dovezi care arata ca la aceasta direcție lucrurile nu funcționau. Conform Ministerului Sanatații (MS), vor continua…

- ALERTA IN INSTITUTII ALARMA… Coronavirusul bate din ce in ce mai puternic la usile institutiilor publice din judetul Vaslui. Saptamana aceasta a venit randul Consiliului Judetean Vaslui sa se confrunte cu primul caz de COVID-19 in randul angajatilor. Persoana confirmata pozitiv este chiar unul dintre…

- Astazi, 30 iulie, in județul Neamț sunt 37 persoane confirmate infectate dupa ce au venit rezultatele testelor de ieri. Cele mai multe provin din Targu Neamț și comunele invecinate, dupa ce mai multe focare evolueaza. Dupa ce ieri am aflat ca sunt 3 asistenți medicali infectați, astazi numarul acestora…

- Cu mare bucurie pot sa afirm ca negocierile pe care le-am avut in aceste zile cu unul dintre cei mai bogați oameni ai planetei au fost un real succes. Intrucat am fost surprinși de mai mulți paparazzi la debarcaderul de pe Mureș, trebuie sa recunosc public ca am avut o intalnire ultra-secreta cu Elon…

- Preotul din satul Varzaresti, raionul Nisporeni, va fi amendat pentru calomnie. Asta dupa ce slujitorul bisericii a distribuit un video pe retelele de socializare in care acuza politia ca ar propune bani rudelor decedatilor pentru ca in certificatele de deces sa fie scris ca au