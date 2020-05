Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a declarat - duminica- ca va cere parlamentului sa prelungeasca cu inca doua saptamani regimul de izolare instituit pentru a incetini epidemia de coronavirus pana la 21 iunie, urmand sa ridice apoi restrictiile de deplasare impuse compatriotilor sai, a relatat…

- Autoritatile spaniole au anuntat sambata ca, in ultimele 24 de ore, au fost depistate peste 530 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus si ca numarul deceselor a scazut pana la nivelul inregistrat la jumatatea lunii martie.

- Guvernul spaniol va propune partenerilor UE sa creeze un fond de redresare de 1,5 trilioane de euro pentru a ajuta țarile cele mai grav lovite de criza creata de coronavirus, informeaza Hotnews, citand Reuters. Premierul Pedro Sanchez va da glas acestei propuneri in timpul summitului de joi, intr-o…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a anuntat, sambata, ca va cere parlamentului o a treia prelungire cu 15 zile a regimului de izolare, pana pe 9 mai, impus populatiei pentru a stavili raspandirea epidemiei de COVID-19, informeaza Reuters si AFP. Sanchez a mai informat ca doreste sa relaxeze restrictiile…

- Un gest frumos, in plina pandemie de coronavirus. Luis Quimbita, un pompier din Quito, Ecuador, canta la trompeta pentru oamenii aflati in izolare, informeaza Reuters. "Aduc și un pic de bucurie oamenilor, in aceste momente dificile pe care le traim", spune pompierul, care, de fiecare data cand intra…

- Numarul total al deceselor de la izbucnirea epidemiei de coronavirus a ajuns la 17.489. Totodata, numarul cazurilor confirmate de contagiere a crescut in ultimele 24 de ore de la 166.019 la 169.496. COVID-19. Spania se intoarce de luni la munca. Premierul Pedro Sanchez a anuntat primele masuri…

- ​Germanul Jan Frodeno, campion olimpic în 2008, a reusit sa încheie concursul de triatlon desfasurat la resedinta sa din Girona (Spania), unde se afla în izolare din cauza pandemiei de coronavirus, adunând cu aceasta ocazie 200.000 de euro din donatiile facute de urmaritorii…

- Guvernul spaniol vrea sa prelungeasca pentru inca 15 zile actuala stare de urgenta de 15 zile pentru a limita raspandirea pandemiei de coronavirus, au relatat duminica ziarele El Pais si El Mundo, citate de Reuters.Starea de urgenta nationala, anuntata la 14 martie, le interzice cetatenilor…