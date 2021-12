​Coronavirus/Omicron: Italia extinde aplicabilitatea prezentării certificatului de vaccinare Guvernul italian, confruntat cu o crestere a contaminarilor din cauza variantei Omicron, a decis miercuri seara sa solicite certificatul de vaccinare în mijloacele de transport, hoteluri, terase ale restaurantelor, târguri si congrese, piscine si sali de sport, informeaza AFP și Agerpres. Aceste masuri vor intra în vigoare pe 10 ianuarie, conform decretului-lege care "introduce masuri urgente pentru limitarea raspândirii epidemiei de COVID-19", adoptat în cadrul sedintei de guvern prezidate de premierul Mario Draghi.



