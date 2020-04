Premierul italian Giuseppe Conte a promis duminica redeschiderea scolilor din tara sa in luna septembrie, subliniind ca o eventuala reluare a cursurilor in timpul verii ar fi pus in pericol ''sanatatea copiilor'', transmit AFP si Reuters.



''Scoala se afla in centrul gandurilor noastre si se va redeschide in septembrie. Toate scenariile pregatite de un comitet de experti prevad riscuri ridicate de contagiune in cazul redeschiderii scolilor inainte (de septembrie). Este in joc sanatatea copiilor nostri'', a declarat Conte intr-un interviu publicat duminica…