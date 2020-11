Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a evidentiat, la reuniunea membrilor Consiliului European, in format de videoconferinta, dedicata aspectelor legate de gestionarea pandemiei de COVID-19, ca intarirea coordonarii statelor membre este prioritara, in contextul in care raspandirea virusului la nivelul UE este in continuare…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a participat joi, 19 noiembrie, la reuniunea membrilor Consiliului European, in format de videoconferința, dedicata aspectelor legate de gestionarea pandemiei de COVID-19. Potrivit Administrației Prezidențiale, videoconferința a fost convocata de catre…

- Comisia Europeana a adoptat astazi o recomandare privind utilizarea testelor antigenice rapide pentru diagnosticarea COVID-19. Ea urmeaza Recomandarii din 28 octombrie a Comisiei și are scopul de a asigura o abordare comuna și strategii de testare mai eficiente in intreaga UE. Ea se bazeaza pe orientarile…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut o declaratie de presa la Palatul Cotroceni inaintea videoconferintei cu membrii Consiliului European pe tema masurilor privind gestionarea pandemiei COVID-19. "Vom avea periodic astfel de reuniuni pentru a analiza evoluția raspunsului UE la pandemie", a aratat…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca este absolut necesara o abordare unitara la nivelul statelor UE, prin convenirea unor criterii si instrumente comune in ceea ce priveste recunoasterea reciproca a rezultatelor testelor pentru COVID. "Un (...) subiect important al videoconferintei…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca este absolut necesara o abordare unitara la nivelul statelor UE, prin convenirea unor criterii si instrumente comune in ceea ce priveste recunoasterea reciproca a rezultatelor testelor pentru COVID. ‘Un (…) subiect important al videoconferintei din aceasta seara…

- Presedintele Klaus Iohannis participa marti, 8 septembrie, de la ora 18.00 la consultari cu președintele Consiliului European, Charles Michel, și cancelarul Republicii Federale Germania, Angela Merkel, anunta Administratia Prezidentiala.Potrivit agendei presedintelui Iohannis, consultarea…

- Președintele Klaus Iohannis discuta, marți, in sistem de videoconferința, cu președintele Consiliului European, Charles Michel și cu cancelarul Germaniei, Angela Merkel, informeaza Administrația Prezidențiala.