- MOSCOVA, 15 apr – Sputnik, Ksenia Melnikova. Șeful Pentagonului a zburat la Berlin, a ordonat creșterea numarului de soldați americani in țara și, de asemenea, a dat de ințeles ca noua administrație, ca și cea anterioara, este categoric impotriva "Nord Steam – 2". Dupa vizita acestuia, germanii au…

- India a depasit, luni, Brazilia la numarul de cazuri de COVID-19, situandu-se pe locul al doilea in lume dupa Statele Unite, informeaza DPA. Luni au fost inregistrate 168.912 cazuri noi, conform datelor Ministerului Sanatatii de la New Delhi, marcand a sasea crestere record intr-o saptamana.…

- SUA vor deveni in urmatoarele luni ''liderul'' accesului mondial la vaccinul impotriva COVID-19, dupa prime contributii pentru Mexic si Canada, a declarat luni secretarul de stat american Antony Blinken, citat de AFP, potrivit AGERPRES. Washingtonul a anuntat deja acorduri pentru a trimite…

- Biden, care a gazduit prima intalnire la nivel de lideri a unui grup care are un rol major in eforturile sale de a contracara puterea economica si militara din ce in ce mai mare a Chinei, a declarat ca o regiune Indo-Pacifica libera si deschisa este ”esentiala” pentru toate cele patru tari. ”Statele…

- Talibanii au cerut marti Statelor Unite sa respecte acordul de la Doha, ce prevede retragerea totala a fortelor americane din Afganistan pana la 1 mai, dar pe care administratia Biden il reexamineaza in prezent, transmite AFP. Intr-o scrisoare in 11 puncte, talibanii pledeaza ca Washingtonul sa aplice…

- Ambasada Chinei a transmis ca, in ultimii ani, Statele Unite au deteriorat cooperarea multilaterala si Organizatia Mondiala a Sanatatii si ca Washingtonul nu ar trebui „sa arate cu degetul” China si alte tari care au sprijinit OMS in timpul pandemiei de Covid-19, scrie news.ro. Un purtator…

- Statele Unite ale Americii vor lua "decizii" pentru ca Rusia "sa dea socoteala" pentru activitatile sale "destabilizatoare", a declarat joi consilierul presedintelui american Joe Biden pentru securitatea nationala Jake Sullivan, citat de AFP. "Credem ca daca facem Rusia sa plateasca pentru…

- Ancheta OMS in China cu privire la originile pandemiei de coronavirus trebuie sa fie ''profunda si clara'', a declarat miercuri purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, relateaza AFP. ''Este imperativ sa ajungem la baza lucrurilor in aparitia pandemiei in China'',…