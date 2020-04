Inspectoratul General al Politiei Nationale a Frantei (IGPN) va investiga un incident cu presupusa motivatie rasista in care au fost implicati ofiteri de politie in zona Ile-Saint-Denis de langa Paris, a anuntat luni ministrul francez de interne Christophe Castaner, in conditiile in care tensiunile continua sa mocneasca in suburbii, informeaza Reuters.



"O inregistrare video cu o interventie a politiei in sectorul Ile-Saint-Denis a provocat o indignare legitima", a scris Castaner luni dimineata pe contul sau de Twitter. "Se va investiga cu toata atentia acest caz. IGPN a fost alertat.…