Criteriul epidemiologic in functie de care scolile se vor incadra in scenariile "verde", "galben" sau "rosu" este numarul total de cazuri noi de coronavirus inregistrat in ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori din localitatea in care se afla scoala, si nu media zilnica de imbolnaviri pe ultimele 14 zile, asa cum a fost initial comunicat de catre presedintele Romaniei, informeaza joi Administratia Prezidentiala.



"In informatiile transmise de catre presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, in cadrul conferintei de presa sustinute la Palatul Cotroceni, miercuri, a aparut o eroare…