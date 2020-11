Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Voiculescu prezinta in cadrul unei conferințe de presa planul USR-PLUS pentru limitarea raspandirii Covid-19. Viceprimarul propus de USR-PLUS, Vlad Voiculescu, prezinta masurile sanitare care se impun in contextul actual. Declarațiile live de la conferința USR-PLUS pot fi ascultate AICI . „Exista…

- Klaus Iohannis a prezidat in aceasta seara ședința de guvern. Acesta a declarat faptul ca masurile care sunt acum in vigoare nu mai sunt suficiente pentru a putea sa stopam raspandirea noului coronavirus. Astfel, incepand de luni, conform Premierului Ludovic Orban și Președintelui Klaus Iohannis, lucrurile…

- Dan Bittman a clarificat totul! Artistul a vrut ca oamenii sa ințeleaga ca impotrivirea lui cu privire la restricțiile dure impuse in pandemia de COVID-19 nu inseamna ca nu crede in existența virusului, ci ca masurile luate de autoritați sunt exagerate pentru cat de grava este situația in realitate.

- Crește rapid numarul de cazuri in Suedia. Autoritațile spun ca 17 din cele 21 de districte ale Suediei se confrunta cu inmulțirea accelerata a imbolnavirilor. Pericolul este ca noul virus va ajunge in casele de batrani.

- Președintele Klaus Iohannis a afirmat miercuri la Palatul Cotroceni, in contextul creșterii cazurilor de COVID, ca ne aflam intr-un moment critic, pledand pentru respectarea restricțiilor, dar l-a parasit ingrijorarea maxima cand i s-a amintit de alegerile parlamentare. „Masurile de restrictie sunt…

- Autoritatile din Braila au anuntat, luni, ca 44 de persoane de la caminul de batrani din Faurei au fost confirmate cu infectie cu coronavirus, fiind unul dintre cele mai mari focare de boala din acest judet, anunța news.ro.Potrivit subprefectului de Braila, Simona Draghincescu, 44 de cazuri…

- Un focar de COVID-19 a fost depistat la o fabrica din satul Macau, comuna clujeana Aghireș, unde au fost confirmate 24 cazuri de infectare cu noul coronavirus. Fabrica a fost inchisa. Autoritațile nu exclud carantinarea zonei, daca infecțiile vor crește, transmite Mediafax.Conform prefectului de Cluj,…