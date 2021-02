Coronavirus: Viktor Orban cere puteri extinse pentru guvern pentru a putea combate COVID-19 Premierul ungar Viktor Orban a cerut luni parlamentului sa extinda puterile speciale ale guvernului pentru a gestiona pandemia de COVID-19, adaugand ca doar vaccinarile ii vor putea permite executivului sa relaxeze restrictiile introduse in toamna anului trecut, informeaza Reuters.



''Vrem mai mult decat doar sa intoarcem semnul 'Inchis' de pe usa noastra. Vrem sa redeschidem economia si intreaga viata civila'', a declarat Orban in fata alesilor ungari.



Seful executivului de la Budapesta a subliniat ca Ungaria are nevoie de vaccinuri mai rapid decat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ungar Viktor Orban a cerut luni parlamentului sa extinda puterile speciale ale guvernului pentru a gestiona pandemia de COVID-19, adaugand ca doar vaccinarile ii vor putea permite executivului sa relaxeze restrictiile introduse in toamna anului trecut, informeaza Reuters, potrivit AGERPRES.…

- Ungaria ar putea semna pana sambata un acord pentru a cumpara vaccinuri anti-coronavirus de la China, a declarat vineri premierul Viktor Orban la postul national de radio, potrivit Reuters. El a precizat ca Budapesta asteapta sa vada rezultatul inocularii in masa cu vaccinul chinezesc in Serbia…

- Ungaria nu va putea ridica restrictiile existente impuse pentru limitarea raspandirii noului coronavirus decat dupa ce poate realiza o vaccinare in masa a populatiei, a sustinut vineri premierul ungar Viktor Orban, in interventia sa saptamanala la postul national de radio, transmite Reuters. Orban a…

- Ungaria va extinde actualele restricții, inclusiv interdicția de a circula noaptea, pana pe 1 februarie. Masura a fost luata pentru a combate raspandirea infecțiilor cu noul coronavirus, a declarat premierul Viktor Orban la radioul de stat, potrivit Reuters.Orban a spus și ca invațamantul gimnazial…

- Autoritatile ungare au inceput sambata vaccinarea anti-coronavirus cu vaccinul Pfizer-BioNTech a angajatilor din sectorul medical, cu o zi mai devreme decat in majoritatea tarilor Uniunii Europene, transmite Reuters. Ungaria a primit primul transport de vaccin anti-coronavirus sambata dimineata,…

- Ungaria a raportat joi 182 de decese asociate COVID-19 si survenite in ultimele 24 de ore, cel mai ridicat bilant pe o zi de la debutul pandemiei, noteaza Reuters, citata de Agerpres. Tot in ultimele 24 de ore au fost raportate 6.635 de cazuri de infectare cu noul coronavirus.Numarul total al deceselor…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat, joi, ca tara sa va avea sprijinul Poloniei in aceasta disputa care blocheaza fonduri vitale in valoare de 1.800 de miliarde de euro, esentiale pentru repornirea activitatilor economice in cele 27 de state membre. Respingerea prin veto a acestei conditionari de…

- Ungaria s-a opus prin veto bugetului pentru 2021-2027 si fondului de recuperare post-coronavirus ale Uniunii Europene pentru ca ele ar fi fortat-o sa accepte migratia, a declarat miercuri premierul Viktor Orban, potrivit Reuters. Ungaria, alaturi de Polonia, si-a exprimat luni vetoul atat…