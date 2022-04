Doua noi vaccinuri dezvoltate de unitati ale China National Biotec Group (CNBG) impotriva variantei Omicron au primit aprobarea pentru a fi testate clinic ca doze „booster” la Hong Kong, a anuntat sambata subsidiara Sinopharm, transmite Reuters. Oameni de stiinta din intreaga lume studiaza variante de vaccin impotriva Omicron, in contextul in care datele clinice arata ca anticorpii produsi de vaccinurile bazate pe tulpinile mai vechi ale noului coronavirus nu sunt eficiente in neutralizarea acestei variante extrem de transmisibile. Cele doua vaccinuri candidate, ambele continand corp viral inactivat…