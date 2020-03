Stiri pe aceeasi tema

- Pe masura ce teama de coronavirus devine tot mai acuta în rândul oamenilor de pretutindeni, vedetele nu fac exceptie si iau masuri preventive împotriva infectiei cu 2019-nCoV, potrivit Variety. Modelul international Naomi Campbell, cunoscuta pentru „razboiul” declarat…

- Taika Waititi, regizorul si scenaristul filmului "Jojo Rabbit", a castigat duminica seara, la Los Angeles, premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu adaptat, la cea de-a 92-a editie a galei premiilor decernate de Academia de film americana, conform contului de Twitter al evenimentului. …

- Premierele cinematografice programate de Anul Nou Chinezesc au fost anulate pe fondul inmulțirii cazurilor de pacienți afectați de coronavirus, arata Hollywood Reporter, potrivit MEDIAFAX.Saptamana Anului Nou Chinezesc este considerata perioada cu cele mai mari incasari in cinematografe, incasarile…

- Actiunea filmului are loc in timpul Primului Razboi Mondial, cand doi soldati britanici primesc misiunea de a transmite un mesaj in teritoriul inamic si ar putea salva astfel vietile a 1.600 de militari. Scenariul a fost scris de Sam Mendes si Krysty Wilson-Cairns, iar din distributie mai fac parte…

- Veniturile generate de filmele lansate in cinematografe in 2019 au fost de peste 42,5 miliarde de dolari, stabilindu-se astfel un nou record, in ciuda aparitiei tot mai multor optiuni online, scrie news.ro.Potrivit Comscore, cresterea cu 2% fata de totalul din 2018 a fost alimentata de vanzarile…

- Filmul „Dragoste 2. America”, regizat de Florin Serban, si „Bombshell”, cu Charlize Theron, Nicole Kidman si Margot Robbie in distributie, se numara intre premierele weekendului in cinematografele romanesti.

- 'The Irishman' si 'Marriage Story' figureaza printre filmele nominalizate la premiile Sindicatului scenaristilor americani (WGA). Organizatia a anuntat luni intr-un comunicat de presa candidatii editiei din 2020 a acestor premii, care se va desfasura intr-o ceremonie comuna in Los Angeles…