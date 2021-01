Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a lansat joi campania nationala de vaccinare impotriva coronavirusului prin administrarea vaccinul chinezesc CoronaVac personalului sanitar din diferite regiuni ale tarii, informeaza AFP, potrivit AGERPRES. Angajati din sectorul sanitar au primit o prima doza din vaccin in cursul diminetii…

- Rusia susține ca 1,5 milioane de oameni din intreaga lume au fost vaccinati cu vaccinul impotriva noului coronavirus Sputnik V, promovat puternic de Kremlin, care l-a transformat intr-un instrument de influenta geopolitica, relateaza news.ro . Un purtator de cuvant al Fondului Suveran rus (RDIF, care…

- Autoritatile sanitare indiene au identificat sase persoane care au revenit din Marea Britanie si sunt infectate cu noua tulpina de coronavirus, transmite agerpres . In India, numarul zilnic de noi cazuri de infectare se afla la cel mai scazut nivel din ultimele șase luni. India a suspendat toate zborurile…

- Premierul interimar Nicolae Ciuca a declarat, luni, ca autoritatile au facut pregatirile necesare pentru a putea demara campania de vaccinare anti-COVID-19 începând cu data de 27 decembrie si i-a îndemnat pe toti cetatenii sa aiba încredere…

- Astazi, Primaria Brașov a lansat platforma Covid19 , prin care cetațenii pot afla informațiile esențiale legate de pandemie, intr-o forma ușor de accesat, ușor de ințeles și ușor de diseminat, precum și informații legate de stadiul campaniei de vaccinare. Lansarea a fost facuta in cadrul unei conferințe…

- Vaccinul anti-COVID-19 pe care il dezvolta o universitate turca ar putea fi finalizat "cel mai tarziu in aprilie", a anuntat miercuri presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, care a precizat ca tara sa studiaza posibilitatea de a pune vaccinul turcesc la dispozitia "intregii omeniri", relateaza…

- Avem 4.542 de cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore 44 de bistrițeni au fost confirmați pozitiv la infecția cu COVID-19. Totodata au fost inregistrate 2 decese in contextul pandemiei. La nivel național, in același interval de timp, au fost inregistrate 4.931 de cazuri…