Stiri pe aceeasi tema

Presedintele american, Donald Trump, a recunoscut marti gravitatea pandemiei de COVID-19 in Statele Unite, in prima sa conferinta de presa, de la sfarsitul lui aprilie, pe tema "virusului din China", dupa cum il numeste, scrie AFP.

Presedintele american, Donald Trump, a recunoscut, marti, gravitatea pandemiei de COVID-19 in Statele Unite, avertizand ca aceasta „se va inrautati cu siguranta, inainte de a se ameliora". Dupa ce luni bune a subestimat importanta mastilor de protectie, Trump a insistat vehement ca acestea sunt utile…

Presedintele american Donald Trump a declarat vineri ca nu se gandeste la o posibila noua faza a acordului comercial dintre Statele Unite si China, el adaugand ca relatia dintre cele doua tari "a fost deteriorata grav" de pandemia de coronavirus, relateaza CNBC.

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat sambata ca va amana summitul G7 prevazut in iunie in Statele Unite si ca va invita alte tari sa se alature reuniunii, scrie AFP. "Nu am sentimentul ca G7 reprezinta corect ce se petrece in lume. Este un grup de tari foarte depasit", le-a declarat…

- China si Statele Unite sunt "in pragul unui nou Razboi Rece", a avertizat duminica ministrul chinez de externe Wang Yi, care a deplans reaprinderea tensiunilor cu Washingtonul in jurul pandemiei de COVID-19, relateaza AFP. Primii bolnavi cu noul coronavirus au fost semnalati la sfarsitul anului trecut…

- Presedintele american, Donald Trump, a exclus luni sa renegocieze acordul comercial incheiat cu China, indemnand Beijingul sa isi respecte angajamentele, scrie AFP. Intrebat despre aceasta posibilitate, liderul administratiei de la Washington a raspuns: "Am auzit si eu asta", chinezii…

- Președintele american compara pandemia de coronavirus cu doua dintre cele mai grave atacuri la adresa SUA: 11 septembrie 2001 și atacul de la Pearl Harbour, din 1941. Criza provocata de noul coronavirus este „mai grava” decat atacul aerian surpriza al Japoniei asupra bazei militare navale a SUA din…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca spera ca numarul deceselor din SUA provocate de coronavirus sa ramâna sub pragul de 100.000, informeaza sâmbata dpa. "Sa speram ca vor ramâne sub pragul de 100.000 de vieti pierdute, care chiar si asa este un numar oribil",…