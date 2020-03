Franta are trei cazuri de contaminare cu coronavirus identificate in Adunarea Nationala: un angajat si doi deputati, a anuntat sambata presedintia camerei inferioare a Parlamentului.



Doua cazuri confirmate au fost anuntate joi, un lucrator la un snack-bar care functioneaza in sediul Adunarii Nationale si deputatul de Haut-Rhin (nord-est), Jean-Luc Reitzer, care "este in continuare in terapie intensiva, dar starea lui este stabila", a declarat sambata pentru AFP anturajul sau.



Noul caz este "o deputata internata in prezent in spital", precizeaza presedintia intr-un comunicat…