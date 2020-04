Coronavirus SUA: Trump promovează utilizarea voluntară a măştilor Presedintele Donald Trump a anuntat vineri ca autoritatile sanitare recomanda acum americanilor sa îsi acopere fata cu masti ne-medicale din material textil, în mod voluntar, informeaza Reuters si AFP.



În cadrul briefingului de presa zilnic, Trump a evidentiat ca autoritatile sanitare nu sfatuiesc sa fie utilizate mastile medicale de protectie respiratorie si a adaugat ca noua recomandare ar trebui privita ca o masura de sanatate publica suplimentara si nu ca una ce înlocuieste masurile de distantare sociala recomandate anterior.



