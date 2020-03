Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, i-a avertizat marti pe americani ca urmatoarele doua saptamani vor fi "foarte, foarte dureroase", in timp ce bilantul noului coronavirus continua sa se inrautateasca in Statele Unite, noteaza AFP. "Vom traversa doua saptamani foarte, foarte dificile", a…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca nu anuleaza Conventia Nationala a Partidului Republican - prevazuta in august, in vederea alegerilor prezidentiale americane din noiemrbie in Statele Unite - din cauza noului coronavirus, relateaza Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a avertizat marti cu privire la riscul prelungirii masurilor de izolare pentru limitarea raspandirii epidemiei COVID-19 in SUA, izolare care a aruncat economia americana in criza si care ar putea ''distruge'' tara, transmit AFP si DPA. …

- In ultimele 24 de ore, 85% dintre cazurile noi au provenit din Europa si SUA. Din total, 40% au fost inregistrate in Statele Unite, spune purtatoarea de cuvant a OMS. Intrebata daca SUA au devenit noul epicentru al pandemiei, Margaret Harris a spus: "Vedem acum o foarte mare accelerare a cazurilor…

- Presedintele SUA Donald Trump a anuntat ca a ordonat instalarea de urgenta a unor spitale de campanie, cu o capacitate totala de 4.000 de paturi, în statele americane cele mai afectate de pandemia de coronavirus: California, New York si Washington, relateaza AFP. În cadrul unei…

- Presedintele american Donald Trump a afisat optimism duminica seara, dupa ce Federal Reserve - Fed, banca centrala a SUA - a redus la zero dobanda directoare, pentru a contracara efectul epidemiei de coronavirus asupra economiei, relateaza AFP. In SUA s-au inregistrat oficial peste 3.000 de cazuri de…

- 80 de cetateni americani ar fi murit in atacul cu rachete lansat in aceasta dimineata de Iran in Irak, sustine Press TV, televiziunea de stat de la Teheran. Iranul a lansat zeci de rachete asupra a doua baze mari americane din tara vecina ca raspuns la asasinarea generalului Qassem Soleimani, de catre…

- Presedintele american, Donald Trump, a avertizat Teheranul ca Statele Unite au identificat 52 de situri in Iran si le vor lovi „foarte rapid si foarte dur" daca Republica Islamica ataca personal sau obiective americane, noteaza AFP, preluata de...