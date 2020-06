Coronavirus SUA: Record de noi infecţii pe teritoriul tuturor celor 50 de state Peste 35.900 de noi cazuri de COVID-19 au fost inregistrate in 24 de ore, ridicand numarul total al contaminarilor pe teritoriul american la circa 2,4 milioane. Aceasta tendinta este in crestere semnificativa de mai multe zile. Aproape jumatate din cele 50 de state americane au cunoscut o crestere a numarului de cazuri in ultimele doua saptamani, iar unele dintre acestea, ca Texas si Florida, afiseaza recorduri cotidiene in numarul de cazuri inr (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

