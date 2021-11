Stiri pe aceeasi tema

- Taberele improvizate pentru migranți de la un punct de control de la granița Belarus-Polonia, unde mii de oameni s-au adunat in ultimele saptamani, au fost evacuate joi de autoritațile din Belarus, punand capat unui impas de luni de zile care a intensificat tensiunile in regiune, relateaza CNN . Decizie…

- Ziua și recordurile in pandemia de Covid in toata Europa. Germania inregistreaza cele mai multe infectari de la debutul pandemiei, in timp ce Bulgaria și Ucraina au anunțat cele mai multe decese raportate intr-o singura zi.

- SONDAJ| 53% dintre romani susțin ca virusurile au fost CREATE de guverne pentru a ne controla libertatea 53% dintre romani susțin ca virusurile au fost CREATE de guverne pentru a ne controla libertatea Prin virusuri suntem controlați de catre guverne, tratamentul pentru cancer exista, insa ne este ascuns,…

- Vaccinurile COVID au avut drept rezultat o reducere a mortalitații COVID in toiul valului pandemic alimentat de varianta Delta. Dar exista diferențe semnificative intre cifrele mortalitații inregistrate in diferite țari, pe care oamenii de știința nu pot sa le explice complet, scrie Bloomberg . O concluzie…

- In atenția Senatului a intrat recent o propunere legislativa pentru reglementarea utilizarii sistemului video de monitorizare a traficului rutier și constatare automata a abaterilor rutiere pe drumurile publice. Din Expunerea de Motive la acest proiect de lege aflam ca Romania este tara cu cele mai…

- Linguistisches Kolloqium – Linguistics Colloquium Ajuns la ediția a 56-a, Colocviul Internațional Linguistisches Kolloqium (Linguistics Colloquium) a fost fondat in anii 60 de cercetatori germani, avand loc pentru prima data la Hamburg in 1966 pentru a permite speciliștilor in domeniu sa discute despre…

- Crizele sunt ca pictorii amatori. Le place sa deseneze și sa deseneze din nou granițe. Fiecare criza majora din ultimul deceniu a imparțit Europa, intre state și in interiorul statelor, pe linii diferite. Criza euro a spulberat europenii din nord și sud, imparțind continentul in debitori și creditori.…

- Caștigatorul concursului internațional Earth Photo din acest an este un proiect fotografic despre educația unei familii din Etiopia. Danemarca va deschide o școala fara banci in clase ca sa incurajeze creativitatea elevilor. In Austria, profesorii și elevii, vaccinați sau nu, se vor testa de șase ori…