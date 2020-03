Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile au anuntat luni cel de-al saptelea deces al unui pacient infectat cu coronavirus din Romania. Este vorba despre un barbat in varsta de 65 ani, internat la Spitalul Universitar Bucuresti, confirmat pozitiv in data de 21.03.2020. Pacientul necesita dializa si a fost contact de salon cu un…

- Autoritatile au anuntat luni cel de-al saselea deces al unui pacient infectat cu coronavirus din Romania. Este vorba de un barbat de 64 de ani, din Arad, care a fost internat din data de 20 martie a.c. in stare grava la Spitalul Judetean Arad, intubat in sectia ATI. Este cel de-al treilea deces confirmat…

- Un nou studiu publicat de cercetatori de la Universitatea din California, Los Angeles, și Universitatea Princeton a masurat cat timp noul coronavirus ramane stabil pe diverse suprafețe uzuale. Potrivit rezultatelor, virusul supraviețuiește pana la 24 de ore pe suprafețele de carton și pana la 2-3 zile…

- Irlanda a inregistrat primul deces din cauza noului coronavirus, a anuntat miercuri ministrul Sanatatii, citat de AFP.Este vorba despre prima persoana decedata pe insula, niciun alt deces nu a fost inregistrat in Irlanda de Nord. Autoritatile nu au oferit nicio informatie despre varsta…

- O femeie in varsta de 74 de ani din Elvetia a murit joi dupa ce a contractat noul coronavirus, fiind primul deces provocat de COVID-19 in acesta tara, unde boala se raspandeste rapid. Femeia era internata la Spitalul Universitar din Lausanne din cantonul Vaud inca de marti, conform politiei. Autoritatile…

- Epidemia de coronavirus continua sa se extinda cu sute de cazuri noi care apar zilnic in Europa. In America, guvernatorul Californiei a declarat stare de urgența, dupa ce in stat s-a inregistrat primul deces.

- Un pacient cu coronavirus din San Antonio, Texas, care a fost eliberat din carantina, a fost testat ulterior pozitiv pentru noul virus și este acum din nou in carantina, potrivit primarului orașului, transmite Fox News.Pacientul se afla in carantina obligatorie la Centrul pentru Boli Infecțioase…

- Orasul Wuhan din China, centrul unui focar de coronavirus nou, va construi al doilea spital dedicat tratarii pacientilor infectati cu acesta, relateaza sambata Reuters care citeaza People's Daily.Constructia spitalului, care va fi dotat cu 1.300 de paturi, este programata sa dureze o jumatate de luna,…