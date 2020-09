Stiri pe aceeasi tema

- Statul New York va verifica fiabilitatea vaccinurilor impotriva COVID-19 validate de Washington inainte de a le distribui celor 20 de milioane de locuitori ai sai, a declarat joi guvernatorul Andrew Cuomo, relateaza Agerpres. Guvernatoruldemocrat a precizat ca va infiinta o comisie insarcinata sa supervizezedistributia…

- Pandemia de coronavirus a provocat pana acum 960.000 de victime in intreaga lume și a depașit 31 de milioane de cazuri confirmate de imbolnavire. Aceasta este ulimul bilant publicat pe site-ul Universitații John Hopkins, anunta ansa . Statele Unite, India și Brazilia sunt cele mai afectate țari. In…

- Numarul deceselor din lume legate de coronavirus a depașit 930.000, potrivit datelor furnizate de Universitatea Americana Johns Hopkins. Numarul total al infectiilor este de peste 29,4 milioane. Guvernul Irlandei a intrat in autoizolare, scrie ansa . Nou record de infectari in Israel In Israel, in ultimele…

- Noua companii farmaceutice dintre cele care dezvolta vaccinuri pentru noul coronavirus s-au angajat ca vor respecta integritatea procesului științific. Angajamentul vine in contextul in care cursa pentru obținerea unui vaccin devine din ce in ce mai acerba, iar presiunile din partea politicienilor,…

- Președintele american Donald Trump a declarat, vineri, ca nu a vazut nicio dovada legata de otravirea lui Alexei Navalnii, liderul opoziției ruse, relateaza Hotnews.Totuși, Trump a declarat ca nu are motive sa se indoiascade acuzațiile Berlinului.”Nu am vazutinca nicio dovada” cu privire la originea…

- Numarul contaminarilor si deceselor cauzate de Covid-19 este in continua crestere, scrie larepubblica . In India, au fost depașite trei milioane de cazuri. Cu 61.408 noi infectati in ultimele 24 de ore, totalul a ajuns la 3,1 milioane. Este țara asiatica cu cel mai mare numar de persoane infectate cu…

- In cadrul primei sale conferințe de presa de la finalul lunii aprilie, președintele american, Donald Trump, a recunoscut, marți, gravitatea pandemia de coronavirus din țara sa. „Din nefericire, asta se va inrautati cu siguranta, inainte de a se ameliora. Nu-mi place sa spun asta, dar asa e”, a spus…

- Compania germana Biontech, specializata in produse biofarmaceutice, si gigantul farmaceutic american Pfizer au anuntat miercuri ca testele realizate in Statele Unite cu vaccinul lor experimental dezvoltat impotriva noului coronavirus au furnizat rezultate incurajatoare, informeaza DPA. Potrivit unei…