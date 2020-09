Stiri pe aceeasi tema

- Fostul sef al guvernului italian Silvio Berlusconi, internat din cauza unei infectii pulmonare cauzate de Covid-19, „reactioneaza bine la tratamente”, a declarat duminica medicul sau, potrivit Mediafax. Medicul spune insa ca este un moment „delicat”, pentru ca Berlusconi este considerat o „persoana…

