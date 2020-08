Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a decis vineri prelungirea starii de alerta cu 30 de zile incepand din data de 16 august, avand in vedere numarul mare de cazuri de coronavirus cu care țara noastra se confrunta de mai multe...

- Starea de alerta pe teritoriul Romaniei este prelungita de duminica pentru inca 30 de zile, in urma unei decizii a Guvernului. „Starea de alerta continua pentru o perioada de inca 30 de zile fara masuri de restrictii suplimentare si in functie de evolutia situatiei epidemiologice va fi adaptata aceasta…

- Guvernul a decis in sedinta de vineri prelungirea starii de alerta cu 30 de zile incepand din data de 16 august, avand in vedere pandemia de coronavirus. "Starea de alerta continua pentru o perioada de inca 30 de zile fara masuri de restrictii suplimentare si in functie de evolutia situatiei epidemiologice…

- Starea de alerta se prelungește in Romania, incepand de duminica, 16 august, pentru a treia oara, de la debutul pandemiei de coronavirus. Guvernul a aprobat, vineri seara, prelungirea starii de alerta pentru o perioada de 30 de zile, pe intreg teritoriul tarii, pentru prevenirea si combaterea efectelor…

- Ludovic Orban, anunț important: „Cel mai probabil vom prelungi starea de alerta. Nu mai analizam nicio restricție suplimentara!”. Premierul Ludovic Orban a declarat luni ca Guvernul va prelungi „cel mai probabil” cu alte 30 de zile starea de alerta pe intreg teritoriul țarii. Este pentru a treia oara…

- Guvernul a modificat hotararea privind starea de alerta și a introdus noi masuri in ceea ce privește regulile de distanțare fizica și protecție sanitara. Astfel, printre altele, a fost marit numarul de persoane care pot practica sportul in aer liber in grupuri de la șase la zece persoane. „A fost propusa…

- Guvernul a modificat, miercuri, hotararea privind starea de alerta, fiind introduse noi masuri in ceea ce priveste regulile de distantare fizica si protectie sanitara, intre care marirea de la 6 la 10 a numarului persoanelor care practica sportul in aer liber in grup, a anuntat, miercuri, Ionel Danca,…

- Pentru diminuarea deficitului bugetar, o soluție o constituie restructurarile din sistemul insituțional de stat, a afirmat Ionel Danca, șeful Cancelariei prim-ministrului, la Digi24. Acesta a explicat ca tema a fost abandonata pentru moment din pricina epidemiei de Coronavirus, dar ca subiectul…