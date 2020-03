Stiri pe aceeasi tema

- Coronavirus face ravagii in Lombardia, iar spitalele din regiunea italina se confrunta cu probleme serioase. Peste 80% din paturile secțiilor de terapie intensiva sunt ocupate de persoanele infectate cu COVID-19.Din acest motiv, secțiile ATI ale unitaților medicale din Lombardia au primit, recent, 223…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, spune ca sistemul de sanatate poate face fata in acest moment cazurilor existente de coronavirus, insa daca numarul celor infectati va continua sa creasca autoritatile vor coopta si spitalele private. Victor Costache a anuntat ca spitalele private dispun de un numar…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, spune ca autoritatile vor coopta si spitalele private pentru gestionarea cazurilor de coronavirus, in situatia in care numarul celor infectati va continua sa creasca, el afirmand ca in acest moment sistemul de sanatate poate face fata cazurilor existente.

- Victor Costache, ministrul interimar al Sanatații, a anunțat ca in lupta cu coronavirusul intra și spitalele private. Ministrul a anunțat, miercuri seara, la Antena 3, ca 20 de medici epidemiologi de la spitatele private s-au alatura echipelor de la stat. In plus, Costache, care lucreaza și la un…

- Spitalele private vor pune la dispozitia autoritatilor romane 250 de paturi de terapie intensiva, suplimentand, astfel, la nevoie, numarul de paturi din unitatile sanitare de stat, anunța MEDIAFAX.In acelasi timp o mare parte a specialistilor care lucreaza in mediul privat se vor implica in…

- Spitalele private anunta ca pun la dispozitia autoritatilor 250 de paturi de terapie intensiva. De asemenea, aproximativ 50 de medici epidemiologi care lucreaza in spitalele private se pot implica in criza coronavirusului.Cristian Hotoboc, presedintele Patronatului Furnizorilor de Servicii Medicale,…

- Acesta a explicat ca la nivel mondial au fost dezvoltate patru scenarii privind evolutia epidemiei de coronavirus, iar scenariul care corespunde Romaniei este cel mai putin riscant, deoarece avem mai putin de 20 de cazuri de infectie cu coronavirus. „In scenariul 1, cu sub 20 de pacienti, nu se pune…

- ”Nici macar simptomatologia nu ni s-a explicat. Poate ca au facut ceva instructaje la UPU, dar pacienții vin peste tot la un spital de urgența și e vorba și de felul in care ne putem proteja noi, medicii”, a spus pentru Libertatea un medic de la unul dintre cele mai mari spitale de urgența din Capitala.Responsabilii…